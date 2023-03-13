Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год с 1,4% до 2%

Прогноз на 2024 год, наоборот, ухудшен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мировой экономики на 2023 год, отметив в качестве позитивных факторов снятие ковидных ограничений в Китае, существенное ослабление газового кризиса в Европе, а также неожиданную устойчивость потребительского спроса в США.

По новому прогнозу Fitch, мировой ВВП в 2023 году увеличится на 2%, а не на 1,4%, как ожидалось в декабре.

Прогноз роста экономики КНР на текущий год повышен до 5,2% с 4,1%, еврозоны - до 0,8% с 0,2%, США - до 1% с 0,2%.

В то же время Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП на 2024 год до 2,4% с 2,7%. Это связано с отложенным эффектом быстрого подъема ключевых процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) и Европейским центральным банком (ЕЦБ), говорится в обновленном обзоре Global Economic Outlook (GEO).

"Это лишь вопрос времени, когда последствия ужесточения политики станут более видимыми", - заявил главный экономист Fitch Брайан Култон.

Эксперты агентства отмечают, что общая инфляция, вероятно, уже достигла своего пика, однако базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания) остается упрямо высокой, в связи с чем ФРС и ЕЦБ опасаются ее закрепления. При этом дисбалансы на рынке труда, которые являются источником роста зарплат, не уменьшаются, говорится в обзоре.

Fitch ожидает, что пиковым уровнем ставки ФРС будет 5,5%, базовой процентной ставки по кредитам ЕЦБ - 4%, причем до этих значений ставки дойдут в июне.

Сейчас ставка ФРС составляет 4,5-4,75%, ставка по кредитам ЕЦБ - 3%.

"Монетарному стимулированию нужно больше времени, чем ожидалось ранее, чтобы замедлить спрос в США, однако мы уверены, что резкое увеличение ставки Федрезервом в конечном итоге скажется на активности. Мы по-прежнему прогнозируем рецессию в США, однако полагаем, что она начнется в третьем квартале 2023 года - на несколько месяцев позже, чем ставка ФРС достигнет своего пика", - говорится в обзоре Fitch.