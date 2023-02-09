Аналитики улучшают прогнозы для экономики Китая после ослабления COVID-ограничений

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Аналитики улучшают прогнозы для экономики Китая после ослабления антиковидных ограничений и на фоне повышения деловой активности в стране, сообщает в четверг MarketWatch.

Большинство экономистов и представителей инвестиционных банков сходятся на том, что подъем ВВП страны в этом году составит не менее 5%.

Так, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в среду подняло оценку темпов экономического роста в КНР до 5% с ранее ожидавшихся 4,1%, сославшись на более скорое, чем ожидалось, восстановление потребления и производственной активности.

"Мы полагаем, что восстановление экономики будет в первую очередь обусловлено потреблением, поскольку домохозяйства возобновят ту деятельность, которой ранее препятствовали меры контроля за здоровьем", - говорится в сообщении Fitch.

Другие эксперты были еще более оптимистичны в отношении перспектив Китая в 2023 году. Goldman Sachs и Bank of America недавно повысили свои прогнозы до 5,5%. Согласно последней оценке Morgan Stanley, подъем составит 5,7%.

Экономисты JPMorgan заявили, что в первом и втором кварталах рост должен составить не менее 7%, а в третьем и четвертом кварталах он замедлится до 5,5% и 6,1% соответственно. Таким образом, по итогам всего 2023 года будет зафиксировано повышение не менее чем на 5,6%, полагает главный экономист инвестиционного банка по Китаю Хайбин Чжу.

Представитель Societe Generale Мишель Лам стала самой оптимистичной среди аналитиков крупных банков, улучшив прогноз для ВВП КНР до 5,8% с 5,3%. По ее мнению, у китайских домохозяйств есть сбережения, которые они готовы потратить. Кроме того, на рынке труда, особенно в секторе потребительских услуг, произойдет восстановление, что, в свою очередь, будет стимулировать рост расходов.

По мнению Fitch, негативными факторами для экономики Китая в этом году могут стать слабый рынок недвижимости и снижение зарубежного спроса из-за замедления экономического роста в США и Европе.

Как отмечает Международный валютный фонд, если китайский ВВП в этом году вырастет на ожидаемые 5,2%, это втрое превысит темпы прогнозируемого подъема экономики США (1,4%).

По итогам 2022 года экономика КНР увеличилась на 3%, что оказалось хуже целевого показателя, установленного китайским правительством на уровне 5,5%.

Годовые темпы роста стали самыми низкими с 1976 года без учета периода пандемии. Более слабое повышение ВВП - 2,2% - было зафиксирован лишь в разгар заболеваемости COVID-19 в 2020 году.

Для сравнения, в 2021 году китайская экономика выросла на 8,4%.