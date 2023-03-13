Россия при экспорте нефти в Индию будет исходить из решений президента Путина

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия будет исходить из соответствующих решений президента при экспорте нефти в Индию, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать сообщения о том, что Индия готова соблюдать потолок цен на российскую нефть, и спросили, может ли Россия в этом случае пересмотреть формат своего торгового сотрудничества с Индией.

"У нас есть определенные принятые решения на этот счет. Решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Мы будем из них исходить. Кроме того, ориентируемся мы в данном случае не на сообщения информагентств, а, прежде всего, на наши контакты с нашими контрагентами в Индии", - сказал Песков.

В конце 2022 года президент издал указ об ответных мерах на введение потолка цен для российской нефти странами G7 и Евросоюза, предполагающего, что компаниям из стран "семерки" и ЕС можно перевозить российскую нефть и нефтепродукты, а также оказывать соответствующие услуги по их морской транспортировке только в том случае, если они продаются по установленному ценовому потолку. Для нефти порог был установлен на уровне $60 за баррель.

Президентский указ вступил в силу с 1 февраля 2023 года и будет действовать до 1 июля. Указ запретил российским компаниям продавать нефть, если в тексте контракта содержится условие предельных цен (price cap), установленных странами G7. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Регулярный мониторинг за соблюдением указа возложен на Минэнерго. Путин может сделать исключения из данного запрета на основании специального решения. Затем премьер-министр Михаил Мишустин своим постановлением определил правила мониторинга исполнения указа.