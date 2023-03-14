Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips вслед за мировыми фондовыми площадками и упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $80 за баррель) на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за банковского кризиса в США. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2-0,3%, продолжили рост бумаги золотодобывающих компаний.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2264,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 950,77 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,5%.

Доллар подрос до 75,06 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,4% и -0,4% "префы"), "Северстали" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "ММК" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+1,1%), расписки OZON (+0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), акции "Магнита" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи техническая картина не изменилась – рынок остается в боковой формации. Без сильных драйверов рынку сложно расти, но и распродаж особо не наблюдается. На американском рынке продолжается период неопределенности перед мартовским заседанием ФРС. Банковский кризис дает надежду инвесторам, что регулятор притормозит подъем ставок, однако недавняя риторика Пауэлла говорит об обратном.

Тем не менее есть надежда, что распродажи в банковском секторе уже закончились, так как власти США приняли ряд мер, которые смогут купировать негатив. Во вторник выйдут данные по потребительским ценам в США за февраль – последний ключевой ориентир перед заседанием ФРС.

Аналитики Промсвязьбанка также отмечают, что спросом пользуются бумаги золотодобытчиков из-за подскочивших мировых цен на золото. В то же время проседают акции Сбербанка из-за отсутствия информации по дивидендным выплатам. Нефтегазовый сектор остается под давлением из-за снижения цен на нефть. Во вторник индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагают эксперты.

Проблемы банков в США

В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,5%), но просел S&P 500 (-0,2%) и снизился пятую сессию подряд Dow Jones (-0,3%).

Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.

Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.

При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.

Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.

Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.

Котировки акций First Republic Bank рухнули почти на 62% по итогам торгов, хотя в воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от ФРС и JPMorgan. Цена бумаг Charles Schwab Corp. упала на 11,6%, хотя банк также заверил инвесторов в наличии достаточных объемов ликвидности. Также сильно в понедельник упали бумаги региональных банков: PacWest Bancorp (-21%), Western Alliance Bancorporation (-47%), Zions Bancorporation (-25,7%).

Цены акций ведущих представителей банковской отрасли страны тоже снизились: Bank of America (-5,8%), Citigroup (-7,5%), Wells Fargo (-7,1%), Goldman Sachs (-3,7%), JPMorgan Chase (-1,8%) и Morgan Stanley (-2,3%).

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 2,5%) в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. Однако "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,3%).

Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны. Тем не менее, котировки акций японских банков упали вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США; стоимость Brent находится на $2,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $79,89 за баррель (-1,1% и -2,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $73,92 за баррель (-1,2% и -2,5% накануне).

Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.

Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).