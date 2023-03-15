В Китае в январе-феврале рост промпроизводства ускорился

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2023 года промышленное производство в Китае увеличилось на 2,4% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%.

Розничные продажи в КНР за первые два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста на 4,4%.

Безработица в Китае в феврале повысилась до 5,6% с 5,5% месяцем ранее.