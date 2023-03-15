Глава думского комитета допустил снижение ставки ЦБ до 7,25% в конце апреля

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России на заседании в пятницу оставит ключевую ставку на действующем уровне в 7,5% годовых, но может снизить ее до 7,25% на заседании, которое запланировано на 28 апреля, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Я считаю, что (на ближайшем заседании - ИФ) ключевая ставка будет оставлена на уровне 7,5%, хотя мы видим, что в последние недели ситуация развивается с точки зрения инфляции благоприятно, она не повышается, на нуле в последнюю неделю. Это такой сигнал, который говорит о том, что если данная тенденция продолжится, то ЦБ на следующем заседании, не на этом, которое предстоит в пятницу, а на следующем заседании, через несколько недель, примет решение о возможном снижении ключевой ставки, например, до 7,25%", - сказал он в интервью "Парламентской газете".

"Ситуация стабильная, ЦБ ее контролирует, и она намного лучше выглядит, чем ситуация на зарубежных рынках", - добавил депутат.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 17 марта. Согласно графику ЦБ, 28 апреля состоится заседание по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом. Дальнейшие заседания по ставке пройдут 9 июня, 21 июля, 15 сентября, 27 октября, 15 декабря.