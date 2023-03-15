ЦБ РФ сообщил о заметном снижении инфляционных ожиданий населения

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о заметном снижении инфляционных ожиданий населения.

Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в марте снизились до 10,7% с 12,2% в феврале (в январе они составляли 11,6%).

Аналогичная картина наблюдалась в июле 2022 года: тогда инфляционные ожидания снизились до 10,8% с 12,4%. Большинство аналитиков тогда ждало снижения ключевой ставки ЦБ на 50 базисных пунктов (б.п.), лишь некоторые экономисты не исключали больших шагов снижения - на 75 б.п. или даже на 100 б.п. При этом основная часть прогнозов аналитиков была собрана до публикации недельных данных по инфляции и свежей статистики по инфляционным ожиданиям. В итоге Банк России выбрал еще больший шаг и снизил ставку 22 июля 2022 года на 150 б.п.

Сейчас аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу, 17 марта, на уровне 7,5%.

Перед заседанием совета директоров в марте ЦБ дополнительных сигналов не давал. В феврале регулятор дал жесткий сигнал, заявив, что при усилении проинфляционных рисков он будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте снизилась до 14,3% с 15%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые ЦБ учитывает при принятии решения по ставке.

Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".