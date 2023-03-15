Минэнерго прогнозирует снижение в России добычи нефти и газа в 2023 году

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Министерство энергетики прогнозирует снижение добычи нефти и газа в стране в 2023 году. Об этом в Госдуме сообщил руководитель ведомства Николай Шульгинов.

"На 2023 год мы ожидаем, что уровень нефти будет несколько ниже, в том числе это связано с добровольным сокращением добычи нефти. Уровень добычи газа продолжит снижение как в связи с отказом от него европейского рынка, так и со сроками переориентации энергопотоков на Восток", - сказал он.

Добыча нефти в России в 2022 году составила 535,1 млн тонн по сравнению с 524,5 млн тонн годом ранее. Россия заявила, что в марте намерена "добровольно" снизить нефтепроизводство на 500 тысяч б/с, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

В 2021 году добыча газа в России составила 763 млрд куб. м, в 2022 было 674 млрд куб. м; на 2023 год, в частности, Международное энергетическое агентство прогнозирует добычу российского газа в 620 млрд куб. м.