ЕЦБ понизил прогнозы инфляции на 2023-2025 годы

Прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год улучшен

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк обнародовал обновленные прогнозы для еврозоны на 2023-2025 годы.

По новому прогнозу, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024 году - 2,9%, в 2025 году - 2,1%, что близко к 2%-му целевому показателю регулятора. В декабре ЕЦБ ожидал, что инфляция составит 6,3% в текущем году, 3,4% в следующем и 2,3% в 2025 году.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, согласно прогнозам ЕЦБ, в текущем году составит 4,6%, прежде чем замедлиться до 2,5% в 2024 году, и до 2,2% в 2025 году.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год - до 1,6% с 1,8%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что прогнозы были подготовлены в начале марта, еще до начала возникшей на финансовых рынках напряженности.