Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

ЕЦБ понизил прогнозы инфляции на 2023-2025 годы

Прогноз по ВВП еврозоны на 2023 год улучшен

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк обнародовал обновленные прогнозы для еврозоны на 2023-2025 годы.

По новому прогнозу, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,3%, в 2024 году - 2,9%, в 2025 году - 2,1%, что близко к 2%-му целевому показателю регулятора. В декабре ЕЦБ ожидал, что инфляция составит 6,3% в текущем году, 3,4% в следующем и 2,3% в 2025 году.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, согласно прогнозам ЕЦБ, в текущем году составит 4,6%, прежде чем замедлиться до 2,5% в 2024 году, и до 2,2% в 2025 году.

Прогноз роста ВВП еврозоны на 2023 год повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год - до 1,6% с 1,8%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что прогнозы были подготовлены в начале марта, еще до начала возникшей на финансовых рынках напряженности.

ЕЦБ еврозона
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

Пакет законопроектов о цифровом рубле принят Госдумой в I чтении

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин заявил, что инфляция в РФ в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Минпромторг прорабатывает вопрос передачи активов Toyota в РФ в пользу НАМИ

Власти Петербурга допустили сокращение числа занятых в автопроме в 3-4 раза

Бизнес готов заплатить windfall tax раньше срока, но хочет дисконт

МИД КНР призвал США перестать давить на TikTok

Ожидания Минфина по windfall tax из допприбыли 2021-22 гг. остались неизменными

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

"Газпром" сообщил об арбитражных разбирательствах с шестью зарубежными компаниями

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });