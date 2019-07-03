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"ЛУКОЙЛ" зарегистрировал дочернюю структуру в Конго

Она была создана еще в апреле

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" зарегистрировала в Конго "дочку" LUKOIL Upstream Congo Anonymous Company Unipersonel. Как следует из списка аффилированных лиц компании, она была создана 16 апреля в Пуэнт-Нуаре.

В начале июня "ЛУКОЙЛ" сообщил, что приобрел 25%-ную долю участия в проекте Marine XII в республике Конго за $800 млн. Президент компании Вагит Алекперов говорил в кулуарах ПМЭФ, что "ЛУКОЙЛ" рассматривает проекты по сжижению газа за рубежом, в том числе в рамках проекта "Марин-12" в Конго.

Эти новости вызвали критику со стороны главы Минфина Антона Силуанова. Он выразил недоумение, почему "ЛУКОЙЛ", получающий налоговые льготы в России, инвестировал в шельф в Конго. Министр призвал все компании, имеющие преференции, инвестировать внутри страны.

Алекперов на это ответил, что на конголезский проект пойдут деньги, которые "ЛУКОЙЛ" зарабатывает за пределами России. Он добавил, что решение об участии компании в проекте в Конго было принято на переговорах президентов Конго и России.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 квадратных километров находится на континентальном шельфе Республики Конго в 20 километрах от берега. На этом участке открыты пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1,3 млрд баррелей по данным международного независимого аудита. Участок разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является итальянская Eni с долей 65%, государственной Societe Nationale des Petroles du Congo принадлежит еще 10%.

Лукойл Конго Вагит Алекперов Антон Силуанов

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