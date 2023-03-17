"Томскнефть ВНК" в 2022 году ушла в убыток при росте выручки

Выручка компании выросла на 12,3% - до 182,6 млрд рублей. При этом себестоимость выросла ощутимо сильнее - на 30,9%, до 195,2 млрд рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Томскнефть "ВНК"" (в тыс. рублей):

2022г 2021г Динамика Выручка 182 609 392 162 634 532 +12,3% Себестоимость 195 158 080 149 147 289 +30,9% Валовая прибыль (убыток) (12 548 688) 13 487 243 Прибыль (убыток) от продаж (15 592 700) 10 362 969 Прибыль (убыток) до налогообложения (23 312 495) 5 326 638 Чистая прибыль (убыток) (18 702 246) 4 096 175

Итоги добычи нефти за год компания, в отличие от прошлых лет, раскрывать в отчетности не стала. При этом ранее сообщалось, что недропользователи Томской области добыли в 2022 году 6,9 млн тонн нефти, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. "Томскнефть" ВНК"" - основная добывающая компания региона.

"Динамика, которая с 2012 года шла по добыче, связанная с истощением месторождений, к сожалению, продолжается. Мы ожидаем, что более или менее стабилизация будет к 2025 году", - говорил в феврале заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.

АО "Томскнефть" ВНК"" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.