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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

"Томскнефть ВНК" в 2022 году ушла в убыток при росте выручки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - АО ""Томскнефть" ВНК" (на паритетных началах принадлежит ННК и "Газпром нефти") по итогам 2022 года получило 18,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 4 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в ее отчетности.

Выручка компании выросла на 12,3% - до 182,6 млрд рублей. При этом себестоимость выросла ощутимо сильнее - на 30,9%, до 195,2 млрд рублей.

Основные финпоказатели ОАО "Томскнефть "ВНК"" (в тыс. рублей):

2022г 2021г Динамика
Выручка 182 609 392 162 634 532 +12,3%
Себестоимость 195 158 080 149 147 289 +30,9%
Валовая прибыль (убыток) (12 548 688) 13 487 243
Прибыль (убыток) от продаж (15 592 700) 10 362 969
Прибыль (убыток) до налогообложения (23 312 495) 5 326 638
Чистая прибыль (убыток) (18 702 246) 4 096 175

Итоги добычи нефти за год компания, в отличие от прошлых лет, раскрывать в отчетности не стала. При этом ранее сообщалось, что недропользователи Томской области добыли в 2022 году 6,9 млн тонн нефти, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. "Томскнефть" ВНК"" - основная добывающая компания региона.

"Динамика, которая с 2012 года шла по добыче, связанная с истощением месторождений, к сожалению, продолжается. Мы ожидаем, что более или менее стабилизация будет к 2025 году", - говорил в феврале заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.

АО "Томскнефть" ВНК"" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

Томскнефть ННК Газпром нефть Томская область Андрей Антонов
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