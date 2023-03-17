"Томскнефть ВНК" в 2022 году ушла в убыток при росте выручки
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - АО ""Томскнефть" ВНК" (на паритетных началах принадлежит ННК и "Газпром нефти") по итогам 2022 года получило 18,7 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 4 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, говорится в ее отчетности.
Выручка компании выросла на 12,3% - до 182,6 млрд рублей. При этом себестоимость выросла ощутимо сильнее - на 30,9%, до 195,2 млрд рублей.
Основные финпоказатели ОАО "Томскнефть "ВНК"" (в тыс. рублей):
|2022г
|2021г
|Динамика
|Выручка
|182 609 392
|162 634 532
|+12,3%
|Себестоимость
|195 158 080
|149 147 289
|+30,9%
|Валовая прибыль (убыток)
|(12 548 688)
|13 487 243
|Прибыль (убыток) от продаж
|(15 592 700)
|10 362 969
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|(23 312 495)
|5 326 638
|Чистая прибыль (убыток)
|(18 702 246)
|4 096 175
Итоги добычи нефти за год компания, в отличие от прошлых лет, раскрывать в отчетности не стала. При этом ранее сообщалось, что недропользователи Томской области добыли в 2022 году 6,9 млн тонн нефти, что на 4,2% меньше, чем годом ранее. "Томскнефть" ВНК"" - основная добывающая компания региона.
"Динамика, которая с 2012 года шла по добыче, связанная с истощением месторождений, к сожалению, продолжается. Мы ожидаем, что более или менее стабилизация будет к 2025 году", - говорил в феврале заместитель губернатора Томской области Андрей Антонов.
АО "Томскнефть" ВНК"" является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.