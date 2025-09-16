Поиск

Экс-гендиректор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Черевко возглавил "Томскнефть"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором АО "Томскнефть" ВНК" (на паритетных началах принадлежит ННК и "Газпром нефти") стал Михаил Черевко, написал в Telegram мэр города Стрежевого Валерий Дениченко.

"Сегодня встретились с новым руководителем главного стрежевского предприятия М.А. Черевко. Михаил Александрович с понедельника вышел на работу в "Томскнефть", сегодня выделил полчаса в своем напряженном рабочем графике для встречи с мэром", - сообщил он.

В ЕГРЮЛ изменения пока не внесены. Действующим руководителем компании остается врио гендиректора - главный инженер "Томскнефти" Андрей Рязанов. Он возглавил компанию после ухода в конце июля с поста Александра Афонина.

По данным ЕГРЮЛ, Черевко до июня 2024 года был гендиректором ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (совместное предприятие "Газпром нефти" и "Роснефти"). С сентября 2022 года он возглавляет ООО "Нефтесервисные решения" (структура "Газпром нефти").

АО "Томскнефть" ВНК" - основная добывающая компания региона. Является владельцем 32 лицензий на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, в том числе 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в Ханты-Мансийском автономном округе.

Славнефть Томскнефть Михаил Черевко Газпром нефть Томская область Стрежевой ННК
