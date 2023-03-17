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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Рубль не изменился к доллару и евро на решении ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

К 13:31 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 76,67 руб./$1, что на 1 копейку выше уровня на 13:29. Евро повысился до 81,43 руб./EUR1 (+1,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

"Текущие темпы прироста цен остаются умеренными, в том числе в части устойчивых компонентов. Инфляционные ожидания населения существенно снизились, но сохраняются на повышенном уровне, как и ценовые ожидания предприятий. Оперативные данные указывают на продолжающееся восстановление деловой и потребительской активности. Ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда по-прежнему формируют проинфляционные риски. В целом баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания Совета директоров Банка России", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной переcтройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Решение ЦБ РФ совпало с прогнозами. Аналитики единогласно прогнозировали сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 7,5%.

На предыдущих трех заседаниях (в октябре, декабре и феврале) совет директоров Банка России ставку также не менял.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2023 года.

ЦБ РФ
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