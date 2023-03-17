ЦБ РФ не участвовал в обсуждении возможности выпуска "патриотических" облигаций

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Банк России не принимал участия в обсуждении появления нового типа гособлигаций - тематических, или "патриотических", сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не принимали участия в обсуждении этой темы, поэтому пока свою позицию по отношению к такого рода облигациям я не готова выразить", - сказала она на брифинге по итогам заседания совета директоров по ставке.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что инициатива выпуска тематических, или "патриотических" облигаций, содержится в предложениях, направленных Минфином в правительство РФ в конце февраля. Это был один из пунктов плана, в котором министерство аккумулировало идеи по развитию механизмов и инструментов на финрынке для обеспечения финансового суверенитета РФ. Предполагалось, что выпускаться "патриотические" облигации будут от лица правительства, а распространяться - через банки, финансовые платформы и другие финансовые институты.

Минфин не ответил тогда на запрос "Интерфакса" о деталях этого предложения, а позже подтвердил факт обсуждения этой идеи, заявив при этом, что сейчас планов размещения нет. "Минфин не предлагал и не готовит в настоящее время выпуск "патриотических" облигаций. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне идеи, детали не прорабатывались. Сейчас имеется широкая линейка возможностей для инвестиций для граждан, дополнительных инструментов не требуется", - сообщила пресс-служба министерства.