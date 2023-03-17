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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Polymetal продал РМК Восточно-Тарутинский проект в Казахстане за $7 млн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Polymetal в декабре продал за $7 млн компанию "Тарутинское" - оператора медно-золотого Восточно-Тарутинского рудопроявления в Казахстане, говорится в отчете золотодобытчика по МСФО.

Убыток от выбытия актива, который Polymetal отразил в отчете, составил $2 млн.

Как говорится в материалах самого "Тарутинского", новым собственником компании стал Михеевский ГОК - структура "Русской медной компании" (РМК).

В свое время Восточно-Тарутинское и принадлежало РМК, но в 2018 году Polymetal и РМК обменялись активами: РМК получила Тарутинское месторождение, расположенное в Челябинской области России, примерно в 30 км от Михеевского ГОКа, а Polymetal - Восточно-Тарутинское, в 110 км и, главное, на той же (казахстанской) стороне границы, что и его Варваринская фабрика.

По состоянию на 2018 год ресурсы Восточно-Тарутинского по JORC оценивались в 6,4 млн тонн руды при содержании меди 1,06% (68 тыс. тонн) и золота 0,07 г/т (450 кг), что составляет 354 тыс. унций золотого эквивалента.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).

Группа РМК - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 40 предприятий и компаний. Производственные активы находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, Хабаровском крае, а также в Казахстане. По данным РМК, группа входит в тройку крупнейших производителей меди в России.

Polymetal РМК Казахстан Тарутинский Михеевский ГОК группа ИСТ Александр Несис
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