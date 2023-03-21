В США обсуждают варианты временных гарантий по депозитам свыше $250 тысяч

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Министерстве финансов США рассматривают возможность временного распространения гарантийного покрытия Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) на все вклады, включая депозиты объемом свыше $250 тысяч, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, власти пока не видят необходимости в такой экстренной мере, однако хотят подготовить план действий на случай ухудшения ситуации в банковской сфере.

Один из рассматриваемых вариантов - воспользоваться чрезвычайными полномочиями Минфина и прибегнуть к средствам Валютного стабилизационного фонда (Exchange Stabilization Fund, ESF), отметили источники. Обычно этот фонд, созданный в 1930-х годах, используется для торговли валютой и предоставления финансирования иностранным правительствам, однако в последние годы его задействовали в реализации программ Федрезерва, пишет Bloomberg.

Минфин США самостоятельно распоряжается средствами ESF, тогда как для использования других источников финансирования ему нужно одобрение Конгресса.

Некоторые члены Конгресса США рассматривают возможность повышения лимита для суммы депозитов, застрахованных FDIC, с текущего уровня в $250 тысяч. Однако многие их коллеги указывают на существенные риски такой меры.

"Любые полные гарантии для всех банковских депозитов, явные или подразумеваемые, могут стать опасным прецедентом, который попросту будет поощрять безответственное поведение", - говорится в сообщении консервативного объединения конгрессменов-республиканцев House Freedom Caucus.

Американские регуляторы ранее пообещали полностью защитить всех вкладчиков закрывшихся банков SVB и Signature Bank.