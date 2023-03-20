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"Полюс" обсуждает с несколькими биржами организацию торгов депозитарными расписками

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - "Полюс" ведет диалог с несколькими альтернативными торговыми площадками для организации торгов депозитарными расписками, сообщила компания.

Золотодобытчик подтверждает свое намерение обеспечить допуск депозитарных расписок к торгам на признанных фондовых биржах, и, в то время как торги депозитарными расписками "Полюса" на Лондонской фондовой бирже приостановлены, компания продолжает диалог с несколькими альтернативными торговыми площадками, чтобы дать возможность инвесторам проводить сделки на биржах, а не на внебиржевом рынке.

Нынешний депозитарий для программ депозитарных расписок "Полюса" - это The Bank of New York Mellon. Но компания договорилась назначить новым депозитарием RCS Issuer Services S.AR.L. Как ожидается, последняя полностью примет на себя обязанности депозитария по программам депозитарных расписок 19 июня.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Полюс Великобритания LSE? The Bank of New York Mellon
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