Индекс Мосбиржи опустился в район 2100п на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник продолжает сползать вниз вместе с мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Китае, а также на опасениях эскалации конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи опустился в район 2100 пунктов, обновив минимум с конца февраля на фоне укрепления рубля, лидируют в откате не входящие в расчет индекса бумаги Petropavlovsk на новостях о запуске процедуры несостоятельности и приостановке торгов бумагами в Лондоне (на LSE).

К 16:35 индекс МосБиржи составил 2109 пункта (-2,5%), индекс РТС подрос до 1158,43 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 7,2%.

Доллар упал до 57,27 рубля (-1,64 рубля).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что США и их союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с Россией, а значит - прямого вооруженного конфликта ядерных держав.

Подешевели акции Polymetal (-7,2%), АФК "Система" (-4,5%), "НОВАТЭКа" (-4,4%), расписки OZON (-4,4%), бумаги "Интер РАО" (-4,3%), UC Rusal (-4,2%), "Яндекса" (-4%), расписки TCS Group (-4%), акции "Северстали" (-3,9%), "Роснефти" (-3,7%), ПАО "Полюс" (-3,6%), "ЛУКОЙЛа" (-3,3%), "Татнефти" (-3,2%), "ММК" (-3,1%), "НЛМК" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,8% и -2,1% "префы"), "Московской биржи" (-2,4%), "Газпром нефти" (-2,2%), "Норникеля" (-2,1%), "МТС" (-2%), "РусГидро" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,2%), ВТБ (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "Газпрома" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-1,1%).

Накануне вечером АФК "Система" сообщила, что совет директоров АФК рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Решение принято с учетом сохраняющейся высокой рыночной волатильности и приоритетности обеспечения финансовой устойчивости и достаточной ликвидности корпорации, поясняется в релизе.

Годовое общее собрание акционеров, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах, пройдет 12 августа в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в ГОСА, - 20 июля.

Также совет директоров внес изменения в дивидендную политику АФК "Система", касающиеся порядка выплаты дивидендов акционерам. О каких именно изменениях идет речь, в сообщении не указано. Дивидендная политика "Системы" на 2021-2023 годы была представлена в мае прошлого года, по ней в 2022 году планировалось выплатить дивиденды в размере не менее 0,41 рубля на обыкновенную акцию; базовый объем дивидендов - около 4 млрд рублей. В соответствии с дивполитикой, в 2023 году корпорация может выплатить 0,52 рубля на акцию (базовый объем дивидендов - около 5 млрд рублей).

Акции Petropavlovsk упали до 2,365 рубля за штуку (-37,4%), обновив свои минимумы с начала торгов на "Мосбирже" в июне 2020 года. Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) временно приостановило листинг бумаг Petropavlovsk на LSE по просьбе компании, говорится в сообщении биржи.

Как добавила компания, она обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых евробондов-2024, кроме того, предлагается со временем снять с торгов акции на "Мосбирже" и евробонды-2022.

Petropavlovsk сообщил, что совет директоров принял решение о подаче заявления в суд для назначения Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из компании Opus Business Advisory Group в качестве внешних управляющих компании, то есть запустить процедуру несостоятельности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката кроме Petropavlovsk выступили акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-16,6% и -22,3% "префы"), ПАО "СПБ биржа" (-8,1%), "Иркута" (-7,8%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (-5,9%), "ОГК-2" (-5,6%), "ФосАгро" (-5,4%).

Подорожали бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (+18,8%), SFI (+18,7%), "Трубной металлургической компании" (+13,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+10%), ПАО "РКК "Энергия" (+4,9%), "ИК Русс-инвест" (+3,4%), "Глобалтрак менеджмент" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 26,58 млрд рублей (из них 6,63 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,69 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,55 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").