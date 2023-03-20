Думе предложат упростить оформление решений собраний в компаниях с одним акционером

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает упростить оформление решений общих собраний в компаниях с единственным акционером или участником: для них не будет требоваться подтверждение, в частности у нотариуса, следует из законопроекта, с которым ознакомился "Интерфакс".

Сейчас решения собраний в непубличных акционерных обществах (НАО) должны подтверждаться регистратором или нотариусом, а у обществ с ограниченной ответственностью - нотариально или иным способом, предусмотренным уставом или единогласным решением общего собрания. При этом судебная практика исходит из того, что это требование распространяется и на НАО и ООО с единственным владельцем.

"Требование о нотариальном удостоверении решений единственного участника выработано судебной практикой на основе правовой позиции Верховного суда России", - напомнила юрист юрфирмы BGP Litigation Екатерина Баранова пункт 3 обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах от 25 декабря 2019 года.

Минэкономразвития считает, что так быть не должно, и правило о подтверждениях должно применяться лишь к компаниям с несколькими участниками или акционерами. В связи с этим министерство считает нужным скорректировать статью 67.1 Гражданского кодекса. В ней предлагается указать, что, если законами о хозяйственных обществах не предусмотрено иное, правила о подтверждении решений общих собраний участников компаний, "не применяются к акционерному обществу, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, или обществу с ограниченной ответственностью с единственным участником".

Этим же законопроектом министерство предлагает синхронизировать положения законодательства, устанавливающие перечень видов имущества, которое разрешается вносить в качестве вклада в уставный капитал компании. Сейчас этот перечень определен в статье 66.1 ГК: денежные средства, вещи, доли и акции других компаний, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные и иные интеллектуальные права, а также права по лицензионным договорам. Кроме того, действующая статья 615 ГК разрешает вкладывать в уставный капитал арендные права, а нормы законов об АО и ООО говорят о том, что с этой целью можно использовать и другие права, имеющие денежную оценку.

Сейчас коллизия разрешается в пользу ГК, то есть имущественные права, не поименованные в ст. 66.1 ГК, не могут быть внесены в уставный капитал хозяйственных обществ, отмечает Баранова.

Чтобы скорректировать ситуацию, законопроект Минэкономразвития устанавливает, что перечень разрешенных для внесения в уставный капитал видов имущества может устанавливаться как в ГК, так и в законах о хозяйственных обществах. По словам Барановой, благодаря предлагаемым поправкам в уставный капитал можно будет вносить иные имущественные права, имеющие денежную оценку, в том числе права аренды, права требования и др.