Доллар на "Мосбирже" подорожал на 11 копеек, евро - на 71,25 копейки

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - На торгах "Мосбиржи" в понедельник курс рубля упал к доллару и евро на фоне негативной динамики на рынке энергоносителей.

К 19:00 доллар дорожал на 11 копеек, до 77,17 рубля. Евро к этому моменту дорожал на 71,25 копейки, до 82,71 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 38,11 копейки - до 79,66 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,7 копейки - до 11,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль понизился к доллару и евро в понедельник, завершил день вблизи минимальных значений с апреля прошлого года на фоне негативной динамики на рынке нефти. Ее котировки продолжают снижаться после рекордного с прошлого лета падения по итогам минувшей недели. За прошлую неделю Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.

Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 0,51% - до $72,6 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,73% - до $66,25 за баррель.

Важнейшей для рынков новостью стала покупка швейцарского банка Credit Suisse конкурирующим UBS за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд). UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse, сделка не требует одобрения акционеров и будет полностью оплачена денежными средствами, включая помощь и гарантии со стороны правительства и Швейцарского национального банка.

Страны "группы семи", вероятно, не пересмотрят на этой неделе потолок цен на российскую нефть, как планировалось ранее, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. "Маловероятно, что в G7 пересмотрят потолок цен на российскую нефть на этой неделе. (...) Исполнительный орган ЕС (Еврокомиссия - ИФ) на выходных проинформировал страны-члены союза о том, что интерес в изменении уровня цен на данном этапе среди стран G7 невелик", - информирует агентство.

Сейчас потолок составляет $60 за баррель.

Источники Bloomberg сообщают, что власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России до $49 за баррель. Агентство напоминает, что ранее в "семерке" договорились пересмотреть предельную цену на российскую нефть в середине марта. Законодательство ЕС предусматривает, что нужно сохранить потолок на уровне, который на 5% ниже средних рыночных показателей.

По дейсвующим договоренностям, пересмотр проводится раз в два месяца. В январе по итогам переговоров было решено сохранить потолок на уровне $60 за баррель.

Участники глобального рынка находятся в ожидании результатов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США. Оно завершится вечером в среду, 22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне. Следом глава ФРС Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию.

"Курс рубля вновь оказался под давлением по отношению к основным валютам: пара "доллар-рубль" торгуется выше 77 руб./$1. Ослабление рубля происходит на фоне заметного падения цен на нефть из-за банковского кризиса на западных рынках. Локально поддержку рублю может оказать начинающийся налоговый период. На наш взгляд, на данном этапе вряд ли стоит ожидать активных действий на валютном рынке со стороны ЦБ или Минфина, дефицит бюджета в случае ухода цен на нефть на более низкие уровни можно будет компенсировать за счет более слабого курса национальной валюты", - рассказал "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"На прошлой неделе рубль ослаб к доллару на 1,3%, закрыв неделю на уровне 77,1. Ослабевание курса рубля происходило на фоне снижения цен на нефть и роста спроса на низкорискованные активы. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе рубль будет находиться в диапазоне 75-79 за доллар США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Упавшие цены на нефть усилили давление на рубль на прошлой неделе, и курс пары "доллар-рубль" в моменте обновлял максимумы с апреля. Волатильность на валютном рынке усиливалась также экспирацией фьючерсов. Во второй половине текущей недели могут усилиться продажи валютной выручки экспортерами в рамках налогового периода. На этом фоне у курса пары "доллар-рубль" сохраняется потенциал к снижению к 76,5 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 21 марта на 63,78 копейки, до 77,2422 рубля, и увеличил курс евро на 91,01 копейки, до 82,3736 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 49,06 копейки по отношению к пятнице и составил 77,1269 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 47,96 копейки и составил 77,1386 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 567,458 млн, из которых $541,702 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 025,756 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 88,37 копейки, до 82,3257 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 87,51 копейки, до 82,3782 рубля. Объем торгов евро составил 795,082 млн евро, из которых 178,567 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 616,515 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно опустились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на 3 месяца, которая подросла на 1 базисный пункт (б.п.) - до 8,31% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 5 б.п. - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,7% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 8 б.п. - до 7,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 7 б.п. - до 8,47% годовых.