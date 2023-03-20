Структура Aliexpress построит под Казанью промпарк с поселком для продавцов маркетплейсов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - ООО "Казаньэкспресс" планирует построить рядом с городом Иннополисом в Верхнеуслонском районе Татарстана частный промышленный парк "Верхний Услон" с жильем для производителей и продавцов продукции маркетплейсов.

Об этом журналистам сообщил гендиректор предприятия Линар Хуснуллин. Инвестиционный совет Татарстана одобрил этот проект.

"(Есть идея - ИФ) жилье, склады, производство, льготы - все объединить в одном месте и приглашать туда резидентов, которые являются продавцами на (электронных - ИФ) площадках. Первый этап - сделать для них промпарк", - сказал Хуснуллин.

По его словам, первый корпус промышленного парка стоимостью 350 млн рублей планируется построить в течение года, последующие корпуса будут строиться по мере загрузки. Предварительный проект жилой застройки предприятие планирует представить в июле 2023 года.

Проект ориентирован на партнеров маркетплейсов с выручкой от 500 тысяч до 5 млн рублей, которых в России насчитывается около 120 тысяч, уточнил Хуснуллин.

Среди преимуществ проекта он назвал непосредственную близость к Казани, а также налоговые льготы промпарка.

"Сейчас есть большое количество производителей, которые зарегистрировались как индивидуальные предприниматели в Удмуртии, других соседних регионах, где льготный налог для ИП, в том числе их можно туда (в татарстанский промпарк - ИФ) переносить", - заявил он. По его словам, промпарк с жильем может привлечь и продавцов из удаленных регионов своей близостью к столице Татарстана как одному из самых привлекательных городов России.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина уточнила, что проект промпарка рассчитан до 2030 года.

"Сегодня у продавцов маркетплейсов есть потребность в собственных складах, фасовочных помещениях. Соответственно, они могут со своей выручкой переехать в Татарстан. Для этого им нужно обеспечить условия - это и промышленный парк, и складские помещения, и, естественно, жилье. Вот такой городок электронной коммерции мы сегодня на инвестиционном совете рассмотрели", - сказала Минуллина.

По данным ЕГРЮЛ на 20 марта 2023 года, "Aliexpress Россия" через ООО "Агрегатор-С Онлайн" принадлежит 56,3% в уставном капитале ООО "Казаньэкспресс".

ООО "Казаньэкспресс" владеет тремя юрлицами: ООО "Казаньэкспресс Диджитал Ритейл", ООО "Казаньэкспресс Фулфилмент" и ООО "Маркетплейс-Технологии". Крупнейшим из них является "Казаньэкспресс Диджитал Ритейл" (находится в процедуре присоединения к ООО "Казаньэкспресс") с выручкой в размере 2,2 млрд рублей в 2022 году. Выручка "Казаньэкспресс Фулфилмент" составила в 2021 году 612 млн рублей, "Маркетплейс-Технологии" - 378 млн рублей.