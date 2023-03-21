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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Мосбиржа запретит кросс-сделки на анонимных торгах на фондовом, валютном и срочном рынках

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Профучастники торгов и их клиенты с 1 апреля не смогут заключать кросс-сделки в анонимных режимах торгов на фондовом, валютном и срочном рынках "Московской биржи", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Нововведение реализовано в соответствии с указанием Банка России от 17 мая 2022 года №6140-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года №437-П "О деятельности по проведению организованных торгов".

Одновременно с прекращением заключения кросс-сделок в анонимных режимах торгов "Московская биржа" предложит участникам фондового, валютного и срочного рынков возможность выбора алгоритма обработки заявок, поданных в безадресных режимах торгов в интересах одного и того же выгодоприобретателя.

Запрет на заключение кросс-сделок не затронет адресные режимы торгов.

Мосбиржа
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