Китайский инвестор купил половину якутской компании, планирующей энергопроекты на 870 млрд руб.

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Совладельцем ООО "Сила Якутии", запланировавшего к реализации строительство ТЭС и ЛЭП почти за 870 млрд рублей под экспорт в КНР, стал китайский гражданин Ли Дуань, следует из данных ЕГРЮЛ.

Ранее владельцем 100% долей был бизнесмен из Санкт-Петербурга Алексей Кравченко. Теперь компания принадлежит ему и Дуаню на паритетных началах.

Как сообщалось, "Сила Якутии" планирует в 2024-2028 годах построить в Якутии газовую электростанцию мощностью 8 ГВт (за 494,5 млрд рублей) и линию передачи сверхвысокого напряжения 800 кВ (за 374,8 млрд рублей) для экспорта электроэнергии в Китай. Участок для строительства станции расположен в городе Ленске (примерно в 840 км от Якутска). ЛЭП протянется от станции в Ленске к Благовещенску, который располагается недалеко от северной части провинции Хэйлунцзян (Китай). Протяженность линии составит 1,8 тыс. км.

Подрядчиком для реализации проектов компания выбрала подразделения китайской госкомпании Sinohydro Corporation.

"Сила Якутии" зарегистрирована в октябре 2022 года в Якутске с уставным капиталом 10 тыс. рублей.