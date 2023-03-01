РФ с 1 марта начинает внедрять обязательную маркировку пива

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия с 1 марта начинает внедрять обязательную цифровую маркировку пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков, сообщает Минпромторг.

С этой даты производители должны регистрироваться в системе маркировки "Честный знак". Обязательная маркировка продукции начнется с 1 апреля 2023 года. Сначала это будет продукция в кегах. С 1 октября 2023 года станет обязательной маркировка пива и напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в другой упаковке, включая алюминиевые банки.

"В эксперименте по цифровой маркировке пива и слабоалкогольных напитков приняли участие 359 компаний, из них 222 - производители. В рамках пилотного проекта протестировано нанесение кодов на все виды упаковок, а также протестированы процессы интеграции информационной системы маркировки и ЕГАИС", - отметила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, процитированная в пресс-релизе.

Решение о поэтапном внедрении цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков правительство приняло 30 ноября 2022 года.