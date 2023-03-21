ЦБ РФ повысит нормативы обязательных резервов по валютам недружественных стран

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Банк России дифференцирует нормативы обязательных резервов для банков в зависимости от вида валюты: нормативы по валютам недружественных стран вырастут, дружественных - снизятся.

Как говорится в сообщении ЦБ, с 1 апреля 2023 года нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран составят 7,5%, в иной валюте - 5,5%.

С 1 марта 2023 года нормативы обязательных резервов по всем обязательствам в иностранной валюте составляют 7%.

Решение о дифференциации нормативов в зависимости от валюты ЦБ принял для стимулирования изменения структуры валютных пассивов кредитных организаций в пользу валют дружественных стран, а также с целью сохранения условий для дальнейшей общей девалютизации банковских балансов.

Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.

Новые нормативы будут применяться начиная с регулирования размера обязательных резервов за апрель 2023 года.

Другие нормативы обязательных резервов не меняются, отмечает ЦБ.

Банк России также дифференцирует коэффициенты по операциям банков с центральным контрагентом (НКЦ) в зависимости от валюты. По обязательствам в валютах недружественных стран с 1 апреля 2023 года коэффициент составит 0,05, в иной валюте - 0,2.

Коэффициент по операциям с участием центрального контрагента в рублях остается без изменения - 0,2.