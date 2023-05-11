Банк России отметил смещение структуры балансов банков в пользу "нетоксичных" валют

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает смещение структуры балансов банков в пользу валют дружественных стран.

Начиная с сентября доля средств в валютах дружественных стран в валютных обязательствах перед физическими лицами выросла с 4% до 11%, в валютных обязательствах перед юридическими лицами - с 18% до 32%, говорится в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Рост обязательств кредитных организаций перед физическими и юридическими лицами в "нетоксичных" валютах наблюдается не только в относительных, но и в абсолютных объемах.

Начиная с четвертого квартала 2022 года на фоне роста доли пассивов в юане валютное кредитование также начало смещаться в пользу валют дружественных стран.

По состоянию на 1 апреля 2023 года доля таких кредитов среди всех валютных кредитов составила около 16%, или $19 млрд в эквиваленте. Спрос на долгосрочное кредитование в валютах дружественных стран растет, но пока банки размещают существенную часть юаневых депозитов компаний и населения в ликвидных активах: на 35% они покрываются средствами, размещенными на депозитах и корсчетах в зарубежных банках - нерезидентах ($13 млрд в эквиваленте относительно привлеченных средств в размере $36 млрд).