Канада в 2022 году увеличила добычу нефти на 168 тысяч б/с

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Объемы добычи нефти в Канаде выросли примерно на 168 тысяч баррелей в сутки c декабря 2021 года по декабрь 2022 года, свидетельствуют данные национального регулятора энергетической отрасли.

В марте 2022 года министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон обещал ускорить реализацию запланированных проектов и нарастить добычу нефти и газа на 200 тысяч б/с и 100 тысяч б/с соответственно в целях поддержки стран, стремящихся найти альтернативу российскому сырью.

Полные данные по газу еще не опубликованы, но цель увеличения совокупной добычи нефти и газа на 300 тысяч б/с достигнута, передает Bloomberg со ссылкой на представителя Уилкинсона. По его словам, страна направляла на экспорт максимально возможную часть дополнительных объемов: порядка 200 тысяч б/с.

В 2022 году канадские топливно-энергетические компании продолжали инвестировать избирательно с учетом сохранявшихся не один год пониженных цен на ресурсы, отмечает агентство. Кроме того, рост добычи ограничили перенос запуска нефтяной платформы у побережья Ньюфаундленда и декабрьские холода.