"Роснефть" рассчитывает на расширение круга проектов с китайской CNPC

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин обсудил с вице-президентом CNPC, исполнительным директором и президентом PetroChina Хуан Юнчжанем совместное сотрудничество.

"Наши компании успешно взаимодействуют по целому ряду направлений деятельности, способствуя развитию энергодиалога между Россией и Китаем, реализации масштабных инфраструктурных проектов в Евразии. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие интегрального сотрудничества с CNPC по всей технологической цепочке, на расширение круга совместных проектов", - приводятся в сообщении "Роснефти" слова Сечина.

Стороны, в частности, обсудили сотрудничество в области разведки, добычи, поставок нефти и углеродного менеджмента.

"Роснефть" стала первой российской компанией, которая подписала долгосрочные контракты с китайской стороной, в том числе с CNPC - на поставку 325 млн тонн нефти. С 2005 по 2022 год совокупные поставки НК в Китай составили 442 млн тонн нефти. Дополнительно в феврале 2022 года компании подписали контракт на поставку 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет.

По соглашению, подписанному в 2018 году, CNPC получила возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах "Роснефти", расположенных, в том числе, в Восточной и Западной Сибири. Компании также договорились рассмотреть возможность участия CNPC в оказании сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.