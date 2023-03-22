В Ростовской области ввели производство микрофибры за 1 млрд руб.

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Текстиль Легпром" (Санкт-Петербург) ввело в городе Шахты Ростовской области импортозамещающее предприятие по выпуску трикотажного полотна, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На новой производственной площадке построены ткацкий, красильный и упаковочный цеха, склады для готовой продукции и полуфабриката, административный корпус. Отмечается, что на предприятии установлено высокотехнологичное современное оборудование.

Объем инвестиций в проект составил 1 млрд рублей.

"Предприятие готово выпускать до 1,8 тыс. тонн микрофибры в год, это позволит на 40-50% снизить зависимость нашей страны от импорта", - сказал губернатор региона Василий Голубев, слова которого приводятся в сообщении.

Губернатор также отметил, что в мае 2023 года в Шахтах будет введено еще одно крупное современное производство полиэфирного штапельного волокна – "Шахтинский полиэфирный завод", что позволит снизить зависимость от импорта.

В пресс-релизе говорится, что предприятие "Текстиль Легпром" будет входить в единый кластер с "Авангардом" и "Шахтинским полиэфирным заводом".

Инициатором инвестпроекта по созданию в г. Шахты Ростовской области завода по производству полиэфирного штапельного волокна выступает ООО "Авангард" (Тосно, Ленинградская область), занимающееся производством нетканых текстильных материалов и изделий из них. Мощность предприятия составит 200 тонн волокна в день, будет создано 260 рабочих мест. Объем инвестиций в проект изначально оценивался в 3 млрд рублей, позднее его стоимость возросла до 4,5 млрд рублей.

Запуск "Шахтинского полиэфирного завода" позволит на 100% обеспечить текущее производство "Авангарда" сырьем, которое сейчас закупается за границей.

ООО "Текстиль Легпром" по производству нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды, зарегистрировано в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром является Елена Пасека.

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем и гендиректором ООО "Авангард" является Олег Рябошапка. При этом "Авангарду" принадлежит 20% ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Кроме того, в г. Шахты зарегистрировано ООО "Авангард РНД" (производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, кроме одежды), в котором 25% принадлежит Рябошапке.