В Минэнерго РФ заявили, что отрасль справляется с трудностями в сбыте российской нефти

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Россия не имеет проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, сообщил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"За этот год мы увидели, что можно не только прожить, но и достаточно быстро и эффективно переориентировать потоки. Поэтому могу сказать с уверенностью, что проблем со сбытом российская нефтяная промышленность - нефть, нефтепродукты - не испытывает. Конечно, если и есть трудности, конечно, они возникают, потому что (произошел - ИФ) такой колоссальный сдвиг в кратчайшие сроки, то с ними отрасль справляется. Совместная работа всех ведомств позволяет отрасли все это реализовать", - сказал он на пленарной сессии форума "Нефтяная столица".