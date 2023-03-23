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Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне

Brent подешевела до $76,08 за баррель после роста котировок накануне
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг утром после роста по итогам предыдущей сессии. Инвесторы оценивают действия Федеральной резервной системы, а также данные о запасах топлива в США, пишет Trading Economics.

К 8:02 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,61 (0,8%), до $76,08 баррель. В среду Brent подорожала на $1,37 (1,8%) - до $76,69 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,74 (1,04%) - до $70,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подорожал на $1,23 (1,8%), до $70,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей - до 481,18 млн, сообщило Министерство энергетики страны. Это максимальный показатель с мая 2021 года.

Резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей.

Аналитики ожидали сокращения запасов нефти на 5,5 млн баррелей, бензина - на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей, согласно результатам опроса S&P Global Commodity.

Федрезерв по итогам заседания, завершившегося в среду, повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Brent WTI США ФРС Джером Пауэлл Минэнерго
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