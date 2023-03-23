Brent торгуется у $76,2 за баррель

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем в четверг после роста по итогам предыдущей сессии.

К 14:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,61%) - до $76,22 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,58 (0,82%) - до $70,32 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.

Трейдеры оценивают американские данные о запасах топлива и итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей, до максимальных с мая 2021 года 481,18 млн. Опрошенные агентством Bloomberg аналитики ожидали снижения показателя на 1,8 млн баррелей. Резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

Федрезерв повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).