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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Курс доллара падает к основным мировым валютам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Курс доллара США снижается по отношению к основным мировым валютам в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы.

Федрезерв повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. В то же время он допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем ожидается в настоящее время.

Евро торгуется утром в районе $1,0907 против $1,0857 по итогам прошлой сессии.

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Стоимость единой европейской валюты находится сейчас в районе 142,54 иены по сравнению со 142,68 иены в среду. Курс доллара составляет 130,67 иены против 131,44 иены на конец предыдущего торгового дня.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,26% и находится около минимума за семь недель. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 валют, упал на 0,54%.

В четверг состоится заседание Банка Англии. Большинство экономистов ожидают, что он повысит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,25% годовых. Исходя из котировок фьючерсов, рынок оценивает вероятность такого сценария в 97%.

При этом прогнозы относительно действий британского ЦБ резко изменились в среду после того, как данные статуправления страны указали на ускорение инфляции, что стало неожиданностью для аналитиков. До этого участники рынка оценивали как равные вероятности подъема ставки и её сохранения на прежнем уровне.

Фунт стерлингов утром торгуется на уровне $1,2328 по сравнению с $1,2270 в предыдущий торговый день. Курс евро находится на уровне 0,8850 фунта против 0,8851 фунта днем ранее.

Курс китайской нацвалюты поднялся до максимума за последние пять недель - 6,8307 юаня за доллар

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