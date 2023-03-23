ЦБ уточнил, что сотрудники банков по доверенности могут открывать счета нерезидентам

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники банков по доверенности могут открывать счета клиентам как резидентам, так и нерезидентам, следует из информационного письма Банка России.

Сейчас банкам запрещается открывать счета клиентам без личного присутствия открывающего счет или представителя клиента. Это требование содержится в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (115-ФЗ). Но если сотрудник банка выступает представителем клиента (по доверенности, договору, акту или закону), то присутствие клиента для открытия счета необязательно.

"Требование о личном присутствии при открытии клиенту – резиденту или нерезиденту счета (вклада) будет считаться исполненным в случае обеспечения личного присутствия представителя клиента, в качестве которого вправе выступать в том числе сотрудник кредитной организации при условии наделения его данным клиентом с учетом соблюдения положений главы 10 Гражданского кодекса Российской Федерации соответствующими полномочиями", - говорится в письме регулятора.

ЦБ также уточнил, что представителем клиента может быть любой человек, представляющий его интересы в рамках закона. Ограничения в этом плане не установлены.