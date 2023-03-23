JPMorgan обвинили в продаже ценностей из сейфовых ячеек на сумму до $10 млн

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Клиенты обвиняют американский банк JPMorgan Chase & Co. в продаже содержимого сейфовых ячеек на сумму до $10 млн, передает Bloomberg.

В ячейках хранились ювелирные украшения, драгоценные металлы и монеты, отмечается в иске Хорхе и Стеллы Аранета.

По словам истцов, JPMorgan направлял счета на оплату аренды ячеек на неправильный адрес, в связи с чем они не смогли оплатить их в срок. Они сообщают, что погасили задолженность и банк обещал вернуть размещенное в ячейках имущество, однако вместо этого продал его на торгах.

За содержимое ячеек банк выручил более $552 тыс., говорится в иске. Владельцы оценивают свое имущество в $8-10 млн.