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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Международные резервы РФ с 10 по 17 февраля сократились на $6,9 млрд

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы РФ на 17 февраля составили $582,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 10 февраля международные резервы равнялись $589 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $6,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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