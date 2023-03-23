Рубль уверенно вырос к доллару и евро по итогам четверга

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро заметно подешевели на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине в условиях подготовки компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов.

Курс доллара США составил 76 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 1,06 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,64 руб./EUR1, подешевев на 55,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 83,25 копейки - до 78,99 рубля. Курс китайского юаня опустился на 6,5 копейки - до 11,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в четверг рубль уверенно вырос к доллару и евро в условиях снижения неопределенности на мировых рынках после завершения накануне заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники внутреннего рынка на этом фоне активно продавали валюту в рамках подготовки к единому дню уплаты налогов, который приходится на следующий вторник, 28 марта. В этот день компаниям-экспортерам предстоит разом перечислить в бюджет страховые взносы, акцизы, НДС, НДПИ и налог на прибыль.

Решение Федрезерва по ставке

Федрезерв повысил базовую ставку на 25 базисных пунктов. Теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых - это максимум с сентября 2007 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков.

При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставки в текущем году. Он также допустил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, то ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей Федрезерва предусматривает еще одно повышение на 25 б.п. в этом году).

В настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, заявил также Пауэлл. "Небольшое число банков столкнулось с серьезными проблемами, - сказал он. - В ответ Федрезерв, Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC) и Минфин предприняли решительные меры".

Средства вкладчиков находятся в безопасности, а у банков есть доступ к достаточной ликвидности, добавил глава американского ЦБ. Федрезерв готов использовать все доступные инструменты для защиты банковской системы, также сказал он.

Источником проблем Silicon Valley Bank (SVB), активы которого перешли под управление FDIC, Пауэлл назвал в первую очередь действия руководства, допустившего высокие риски в плане ликвидности. Также он указал на слишком быстрый и скоординированный вывод депозитов из банка и отметил, что надзор за банками и регулирование сферы должны быть усилены.

Комментарии аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков, рубль в паре с долларом США стабилизировался у отметки 76 руб./$1 после активного роста в первой половине дня. "Укреплению российской валюты способствовала слабость "американца" по отношению к основным мировым валютам по итогам заседания ФРС в среду. Рынок воспринял комментарии Пауэлла как сигнал скорого завершения цикла повышения ставки. Также поддержку рублю оказывают продажи валюты экспортерами в преддверии налоговых платежей на следующей неделе", - говорит Кульков.

"В четверг, 23 марта, российский рубль активно подорожал. Вероятно, инвесторы выравнивают позиции после предыдущей волны понижения курса рубля. Пиковая фаза текущего налогового периода в России придется на начало следующей недели, и поддержку с этой стороны российская валюта начинает ощущать уже сейчас", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"В четверг рубль сумел заметно улучшить свое положение, "отодвинув" впервые за неделю доллар ниже уровня 76 руб. (против закрытия предыдущего дня на отметке чуть выше 77 руб.). Российская валюта использовала позитив с внешних рынков, выражавшийся, в том числе в коррекции доллара к основным мировым валютам и дальнейшем восстановлении нефтяных котировок. Впрочем, несмотря на то, что ближе к окончанию рабочего дня американские фондовые индексы продолжали излучать позитив инвесторов, плюсовая динамика в нефти и отрицательная динамика в индексе USD постепенно сходили на нет, и российской валюте требовалось уже гораздо больше усилий для удержания занятых позиций", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть

Цены на нефть перешли к небольшому подъему вечером в четверг на фоне ослабления доллара и могут завершить в плюсе четвертую сессию подряд.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по Москве подорожали на 0,25% - до $76,88 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,17% - до $71,02 за баррель.

Накануне оба контракта подорожали на 1,8%.

Позитивным фактором для нефтяного рынка в четверг стало снижение курса доллара. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Кроме того, поддержку котировкам оказал опубликованный накануне отчет Минэнерго США, указавший на умеренный рост запасов нефти в стране, но также зафиксировавший резкое сокращение резервов нефтепродуктов.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками снижения на 1,8 млн баррелей.

Между тем резервы бензина упали на 6,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали более умеренное сокращение, на 2,36 млн и 1,5 млн соответственно.

Заявления Новака по ситуации в нефтяной сфере

России удалось перенаправить экспорт нефти и нефтепродуктов, она не испытывает проблем с их реализацией, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Мы перенаправили экспорт, работаем с нашими партнерами, которые являются дружественными странами, которые не ввели ни эмбарго, ни потолков относительно наших энергетических ресурсов", - сказал он.

Снижение добычи нефти в РФ в марте произойдет от уровня производства в феврале, который составил 10,2 млн б/с, также сообщил Новак. "В марте месяце выйдем на 500 тыс. б/с сокращения к уровню февраля. В феврале у нас была (добыча - ИФ) 10,2 млн б/с", - сказал Новак.

Он отметил, что компании продолжают контрактацию морских поставок нефти на апрель. "Проблем особо сейчас не испытывают, идет работа в этом направлении", - добавил вице-премьер.

Как сообщалось, РФ объявила о добровольном сокращении нефтепроизводства в марте на 500 тыс. б/с, снижение коснется только нефти. Новак отмечал, что решение было принято без международных консультаций и будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения ограничений против российских энергоресурсов.

Во второй половине марта, когда Россия приблизилась к достижению целевого показателя, Новак объявил, что решение о снижении добычи будет продлено до июня включительно.

Сокращение Россией добычи нефти в марте на 500 тыс. б/с уже повлияло на дисконт на сорт Urals, прослеживается дальнейшая тенденция к снижению, заявил вице-премьер. "Да, дисконт несколько снизился (на фоне сокращения добычи - ИФ). По сравнению с серединой января он где-то уже в среднем на $8 снизился", - сказал Новак.

Он считает, что в дальнейшем дисконт продолжит снижаться. "Я об этом и ранее говорил, что при нормализации и стабилизации ситуации, налаживании логистических цепочек, транспортных поставок дисконт будет снижаться", - отметил вице-премьер.

Новак также отметил, что текущая ситуация с мировыми ценами на нефть вызвана банковским кризисом, который внес достаточно большие риски для мировой экономики в целом. "Но, как мы видим, ситуация поправляется, и цена тоже несколько обратно уже отскочила. На мой взгляд, она даже в какой-то уже краткосрочной перспективе должна восстановиться до предыдущего уровня", - сказал он.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 марта на 11,88 копейки, до 76,9561 руб./$1, и увеличил курс евро на 42,42 копейки, до 82,967 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг опустился на 61,26 копейки по отношению к среде и составил 76,3332 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по Москве снизился на 71,96 копейки и составил 76,2364 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 720,699 млн, из которых $531,887 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 188,812 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 40,19 копейки, до 83,2789 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 8,98 копейки, до 83,069 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR819,418 млн, из которых EUR155,383 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR664,035 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 18 базисных пунктов (б.п.) - до 7,39% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 6 б.п. - до 7,65% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках среды - 7,86%, 8,32% и 8,48% годовых соответственно.