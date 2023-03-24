"Уралхимпласт" ищет альтернативы импортному сырью

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Уралхимпласт" (УХП, Свердловская область) пока имеет годовой запас импортного сырья, прорабатывает альтернативные закупки у азиатских производителей, говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Отмечается, что завод работает практически только с российскими поставщиками, доля закупаемого импортного сырья незначительна.

В целом в сложившейся экономической ситуации УХП оценивает дальнейшие перспективы работы предприятия с минимальными рисками, без наличия проблемных покупателей и поставщиков.

"ПАО "Уралхимпласт" отгружает продукцию в основном российским производителям, а также покупателям в Казахстане, Узбекистане, Киргизии. Продукцию в страны ЕС, США ПАО "Уралхимпласт" не отгружает, поэтому рисков в виде возникновения проблемных покупателей (иностранных компаний) - нет", - говорится в отчете.

Как сообщалось, по итогам 2022 года предприятие на треть увеличило чистую прибыль -до 624,76 млн рублей, при этом выручка увеличилась незначительно - на 0,5%, до 7,27 млрд рублей.

"Уралхимпласт" специализируется на производстве синтетических смол и пластмасс, пластификаторов, конструкционных и специальных пластиков, пластикатов ПВХ и компаундов на их основе, товаров народного потребления. Производственные мощности расположены в Нижнем Тагиле (Свердловская область).