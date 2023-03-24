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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

Акционеры "ФосАгро" одобрили выплату 465 руб. на акцию по итогам 2022 г.

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании 24 марта одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию по итогам 2022 года, сообщила компания.

Реестр для их получения закроется 4 апреля.

Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд рублей.

В 2022 году "ФосАгро" выплачивала дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 рублей на акцию в декабре и 780 рублей на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд рублей.

Акционеры также утвердили новый состав совета директоров "ФосАгро". В него вошел ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Владимир Трухачев, он сменил в совете профессора Высшей школы экономики Ивана Родионова (был членом совета директоров "ФосАгро" почти бессменно с 2004 года).

Остальные члены совета остались прежними: это генеральный директор компании Михаил Рыбников, его заместители Юрий Круговых, Сиродж Лоиков и Александр Шарабайко, руководитель аппарата генерального директора компании Александр Селезнев, президент Российского союза химиков Виктор Иванов, вице-президент РСПП Виктор Черепов, первый проректор Санкт-Петербургского горного университета Наталья Пашкевич, генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов.

Аудитором "ФосАгро" на 2023 год утверждено АО "Юникон".

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
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