"ФосАгро" ищет способ повторной выплаты дивидендов, не дошедших владельцам GDR в 2022 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Владельцы глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" не смогли получить дивиденды за 2021 год и I полугодие 2022 года, выплаченные компанией прошлой осенью: денежные средства вернулись депозитарию, следует из отчета "ФосАгро" по МСФО.

Сумма дивидендов, возвращенных компании депозитарием, составила 7,1 млрд рублей.

"ФосАгро" совместно с внешним консультантом анализирует возможности для повторного осуществления выплат.

"В настоящий момент в связи с возвратом денежных средств, ранее выплаченных в качестве дивидендов по решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО "ФосАгро" от 21 сентября 2022 года депозитарию, держателю программы депозитарных расписок ПАО "ФосАгро", компания совместно с привлеченным внешним консультантом анализирует доступные возможности осуществления выплат акционерам, являвшимся владельцами депозитарных расписок на соответствующую дату закрытия реестра (3 октября 2022 года - ИФ). По итогам завершения анализа компания планирует принять решение о способах, сроке и порядке осуществления данных выплат", - говорится в отчете.

В "ФосАгро" отказались от комментариев.

Акционеры "ФосАгро" в сентябре 2022 года одобрили выплату дивидендов из расчета 780 рублей на акцию, всего - 101 млрд рублей. Сумма включала финальные дивиденды за 2021 год, выплата которых была отложена, как полагали аналитики, из-за незавершенной редомициляции траста Гурьевых, и промежуточные за I полугодие 2022 года.

Таким образом, акционерам не дошло около 7% от общей суммы дивидендов.

В декабре 2022 года "ФосАгро" также выплатила промежуточные дивиденды в размере 318 рублей на акцию. Всего на выплаты акционерам в прошлом году было направлено 142 млрд рублей.

В мае 2022 года "ФосАгро" получила разрешение от правкомиссии по иностранным инвестициям, позволяющее сохранить программу депозитарных расписок и оставить в обращении выпущенные в ее рамках бумаги. В августе компания направила в депозитарий (Ситибанк) уведомление об автоматической конвертации GDR, права на которые учитываются в российских депозитариях, в акции.

Уставный капитал "ФосАгро" разделен на 129,5 млн обыкновенных акций номиналом 2,5 рубля. GDR компании обращаются на Лондонской фондовой бирже (1 акция равна 3 GDR).

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, это жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.