Bloomberg сообщил о переговорах Polymetal о листинге на бирже Абу-Даби

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Polymetal может стать первой компанией с операциями в России и листингом на Ближнем Востоке: компания находится в продвинутой стадии переговоров о листинге с биржей Абу-Даби в случае редомициляции в Казахстан, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Polymetal агентству подтвердили, что рассматривают листинг в Абу-Даби, но никакое решение пока не принято.

Polymetal неоднократно заявлял, что изучает разные варианты изменения структуры активов в целях максимизации акционерной стоимости. Предпочтительным вариантом считается изменение места регистрации материнской компании с "недружественной" юрисдикции Джерси на Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), хотя компания рассматривала также ОАЭ (Абу-Даби и Дубай) и Гонконг.

Но, сообщил в середине марта Polymetal, пока он не смог договориться с провайдерами депозитарных услуг, чтобы в случае переезда в МФЦА выпустить депозитарные инструменты и продолжить торги ими на Лондонской фондовой бирже.

Сейчас бумаги Polymetal торгуются на Лондонской бирже, Московской бирже и бирже МФЦА.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшим акционером является группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%).