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Совкомбанк присоединил инвесткомпанию "Септем Капитал"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совкомбанк завершил присоединение инвестиционной компании "Септем Капитал", следует из данных ЕГРЮЛ.

Банк стал правопреемником по всем правам и обязанностям инвесткомпании, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Брокерские и индивидуальные инвестиционные счета клиентов "Септем Капитала" переведены на обслуживание в Совкомбанк.

Банк ранее отмечал, что реорганизация направлена на повышение конкурентоспособности и качества финансовых услуг, предоставляемых на рынке ценных бумаг, а также на оптимизацию бизнес-структуры группы.

Совкомбанк консолидировал 100% "Септем Капитала" в апреле 2021 года. Банк купил 50,1% инвесткомпании за 44 млн рублей в декабре 2019 года, увеличил долю до 74,99% в декабре 2020 года.

В феврале 2022 года "Септем Капитал" вместе с Совкомбанком попал под блокирующие санкции США.

"Септем Капитал" создан в 2014 году. Инвестиционная компания специализировалась на операциях на облигационном рынке. Кроме брокерского бизнеса "Септем Капитал" развивал DCM-направление, входил в число организаторов выпусков облигаций для компаний малой и средней капитализации.

Совкомбанк по итогам 2021 года занимал 9-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Совкомбанк Септем Капитал
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