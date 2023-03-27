Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:33

ФАС согласовала торговую политику "СИБУРа" по итогам слияния с активами "ТАИФ"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговую политику "СИБУРа", которую компания разработала по предписанию ведомства при согласовании сделки покупки активов "ТАИФа", сообщила пресс-служба ФАС.

В торговой политике "СИБУРа" закреплены положения, которые гарантируют защиту прав потенциальных контрагентов компании: например, не устанавливать дискриминационные условия по отношению к сторонним компаниям и не навязывать потребителям невыгодные с экономической или технологической точки зрения условия.

Экономика"СИБУР" завершил покупку "ТАИФа" за акции и облигацииЧитать подробнее

Согласно предписанию ведомства, компания обязана обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны.

Также в торговой политике предусмотрены способы реализации нефтегазохимических товаров с использованием биржевых механизмов или внебиржевых ценовых индикаторов, а также по долгосрочным контрактам.

СИБУР ТАИФ ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

Новый владелец завода IKEA в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

First-Citizens Bank & Trust покупает все активы и депозиты Silicon Valley Bank

Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-феврале упала на 22,9%

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешел в собственность "Татнефти"

Восточный экономический форум во Владивостоке перенесли на 10-13 сентября

IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

IKEA продала свою последнюю мебельную фабрику в РФ

"Лузалес" закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях

"Лузалес" закрыл сделку по покупке заводов IKEA в Ленинградской и Кировской областях

Туроператоры и отельеры объяснили, почему подорожал отдых в Сочи

Акционеры ВТБ купили его акции менее чем на 1 млрд рублей в "государственную" допэмиссию

ВТБ наметил вторую допэмиссию по открытой подписке на сумму до 93 млрд рублей по номиналу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });