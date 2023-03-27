ФАС согласовала торговую политику "СИБУРа" по итогам слияния с активами "ТАИФ"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала торговую политику "СИБУРа", которую компания разработала по предписанию ведомства при согласовании сделки покупки активов "ТАИФа", сообщила пресс-служба ФАС.

В торговой политике "СИБУРа" закреплены положения, которые гарантируют защиту прав потенциальных контрагентов компании: например, не устанавливать дискриминационные условия по отношению к сторонним компаниям и не навязывать потребителям невыгодные с экономической или технологической точки зрения условия.

Согласно предписанию ведомства, компания обязана обеспечивать производимыми товарами прежде всего потребности внутреннего рынка страны.

Также в торговой политике предусмотрены способы реализации нефтегазохимических товаров с использованием биржевых механизмов или внебиржевых ценовых индикаторов, а также по долгосрочным контрактам.