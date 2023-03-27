РФ в 2022 году увеличила поставки льняного масла в Китай почти на 4% до 15 тыс. т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - РФ в 2022 году экспортировала в Китай более 15 тыс. тонн льняного масла, что на 3,7% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

В денежном выражении экспорт прибавил 15%.

Как подчеркивается в сообщении, Китай является крупнейшим покупателем и масличного льна, и льняного масла. В прошлом году на его долю пришлось около 42% поставленного из РФ масла и более половины – льна (в натуральном и стоимостном выражении).

"Экспортный потенциал семян льна достаточно большой, и думаю, он будет увеличиваться, - считает директор компании "Русан" (Алтайский край, экспортер льна) Алексей Пеньков, которого цитирует "Агроэкспорт". - По имеющимся у нас данным, Китай готов покупать даже больше тех объемов, которые сегодня предлагаются из России. Если ранее китайские импортеры закупали лен в Канаде, то сейчас переориентируются на Россию, а отмена антиковидных ограничений помогла увеличить потребление".

В 2022 году компания отгрузила на китайский рынок 4,6 тыс. тонн льна против 130 тонн в 2021 году.

Кроме того, в прошлом году на 44% нарастила закупки масличного льна Турция. В числе ведущих импортеров сохранили места традиционные покупатели – Бельгия, Латвия и Польша.

Турция также увеличила импорт льняного масла из РФ в 1,6 раза в натуральном и почти в два раза в стоимостном выражении. Помимо Китая и Турции, в топ-5 импортеров российского льняного масла вошли Литва, Бельгия и Норвегия. Всего в течение прошлого года льняное масло из России было поставлено в 42, масличный лен – в 40 стран.

По данным "Агроэкспорта", в 2022 году экспорт российского масличного льна в натуральном выражении вырос на 46%, экспортная выручка – на 33%. Отгрузки льняного масла продемонстрировали рост на 31% и 36% соответственно.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, приведенным в сообщении, в 2022 году сбор масличного льна увеличился на 63%. "Поскольку в основном мы экспортируем масличный лен как сырье, то с увеличением урожая вырос и экспорт. Однако, начиная с 2018 года, начали вывозить льняное масло. В 2022 году его экспортировали 36 тыс. тонн", - сообщил он.

По данным ФАО, на которые ссылается "Агроэкспорт", в 2021 году Россия вышла на первое место в мире среди производителей масличного льна. Глобальный урожай составил около 3,3 млн тонн, из которых почти 39% пришлось на РФ. По данным Росстата, в 2021 году было выращено 1,3 млн тонн, причем по сравнению с 2011 годом урожай увеличился в три раза.

По производству льняного масла РФ находится на шестом месте в мире. Мировое производство в 2021 году составило 793 тыс. тонн.

РФ также занимает первое место среди экспортеров масличного льна, опережая Канаду и Казахстан.

По прогнозу Масложирового союза, в 2023 году рост производства масличного льна продолжится и составит еще 15% как за счет увеличения посевных площадей, так и совершенствования агротехнологий возделывания. "Мы также ожидаем увеличение объемов переработки в 1,5 раза, то есть на уровне более 50 тыс. тонн льняного масла. Поэтому рассчитываем нарастить объемы экспорта масла в несколько раз, сократив вывоз льна за рубеж как сырья", - прогнозирует Мальцев.