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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Чистая прибыль "Акрона" в 2022 году упала на 13% на фоне возросшей выручки

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Акрон" (г. Великий Новгород) по РСБУ в 2022 году снизилась на 13%, до 71,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 25% и составила 180,6 млрд рублей.

В 2022 году 86% выручки ПАО обеспечили продажи на внешний рынок. За пределы РФ было отгружено 87% от общего объема продаж удобрений, 60,5% аммиака, почти 12% продукции оргсинтеза и 27% продукции неорганической химии.

Акрон
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