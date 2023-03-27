Эксперт допустил снижение сбора зерна в РФ в 2023 году до 120 млн т

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ в этом году может снизиться до 120 млн тонн из-за сокращения площадей под озимыми и снижения технологичности отрасли, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Моя оценка: в случае погодных неурядиц можем опуститься (в сборе зерна - ИФ) до 120 млн тонн и, может, слегка и ниже, исходя их текущих уровней технологичности сева, - заявил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве. - Это означает, что в силу отсутствия денег не сможем выполнить весь комплекс технологических работ. В этих условиях в полную катушку вступают погодные риски. И как только погода даст какой-то неблагоприятный фактор, потери от него будут значительно больше, чем в условиях технологичного сева".

Цены на зерно продолжают снижаться, в ряде регионов они уже ниже себестоимости. "Это означает продажу в убыток и отсутствие ресурсов и средств, чтобы поддержать технологический уровень", - сказал он.

По его словам, падение технологичности в значительной степени приходится на небольших производителей. "В агрохолдингах, где крупная концентрация ресурсов, пока не видим падения технологичности. Но все агрохолдинги суммарно производят 20% зерновых ресурсов. А 26% общего вала дают фермеры. А там падение технологичности просматривается невооруженным глазом", - сказал он.

Кроме того, на будущий урожай повлияет размер и состояние озимого клина. Он напомнил, что, по данным Минсельхоза, сев озимых проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Их сохранность ведомство оценивает в 93% (7% - потери). "Но из регионов поступает информация, что и это заниженная оценка. Информация поступает о том, что на полях есть и ледяная корка, и посевы выпревают. Это может привести к тому, что потери под озимыми будут не менее, чем на 8% площадей", - считает Злочевский.

По его словам, о динамике ярового сева судить пока рано, потому что засеяно пока более 0,5 млн га, темпы опережают прошлогодний из-за ранней весны.

Как считает глава союза, проблемы на весеннем севе могут создать и неубранные в прошлом году площади под подсолнечником и кукурузой, которые ушли под снег. "Это значит, что эти площади из-под ярового сева выпадут", - сказал он.

Как сообщалось, яровой сев в этом году планируется провести на 55,2 млн га. Минсельхоз рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна, в том числе 80-85 млн тонн пшеницы. В прошлом году было собрано 157,7 млн тонн (104,2 млн тонн пшеницы).