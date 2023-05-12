Правительство выделит еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна в 65 регионах

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Правительство выделило еще 10 млрд рублей на поддержку производителей зерна, сообщает сайт кабинета министров. Распоряжение о финансировании части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур было подписано 11 мая.

Эти деньги поступят из федерального бюджета в 65 регионов, а региональные власти перечислят их местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Это второй транш господдержки производителей зерна. Первый в таком же размере был выделен ранее и, как говорил в начале мая замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, уже распределен между регионами. Объем господдержки рассчитывался исходя из 2 тысяч рублей на тонну зерна.

"Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом", - считают чиновники.

Правительство уточнило правила возмещения части затрат при производстве и реализации зерновых культур. Регионы получили возможность выделять агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года. Действовавший до последнего времени порядок предполагал, что аграрии должны подавать заявки на выплаты до конца года, в котором они вырастили, собрали и реализовали зерно.

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай зерна в 157,7 млн тонн. Это привело к резкому снижению цен на него и осложнило финансовое состояние многих сельхозпроизводителей.

Лм ак

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