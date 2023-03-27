МосБиржа с 3 апреля снижает в пять раз комиссию по сделкам с опционами

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Московская биржа снижает в пять раз размер биржевой комиссии за заключение сделок с маржируемыми опционами на фьючерсные контракты и премиальными опционами на акции на срочном рынке.

Согласно новой редакции тарифов срочного рынка биржи, размер биржевой комиссии за сделки с опционами начиная с вечерней торговой сессии 3 апреля будет снижен в пять раз с возможностью пересмотра тарифов через один год, говорится в пресс-релизе биржи.

Инвесторам на срочном рынке МосБиржи доступны маржируемые опционы на фьючерсные контракты, базовым активом которых являются различные индексы, отдельные акции российских эмитентов, валюты, товары, а также премиальные опционы на наиболее ликвидные акции российских компаний.

Всего на рынке деривативов Московской биржи торгуются 26 опционов на акции, 92 фьючерсных контракта и 72 опциона на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.