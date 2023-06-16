Власти РФ думают об увеличении обязательного взноса в бюджет от M&A "на выход" иностранцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Власти России думают об увеличении обязательного взноса в бюджет от M&A "на выход" иностранных компаний с российского рынка, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет. По общему правилу его размер составляет "не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке", то есть до 5%. Вдвое больше взнос будет - не менее 10% от рыночной стоимости активов, если они отчуждаются со скидкой более 90%.

"Мы слышим, что отдельные наши коллеги говорят о том, что маловато мы берем, всего 10% от половины стоимости компании, можно было бы повысить этот размер и направлять эти средства как раз на технологическое развитие. Думаем", - сказал Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Размер платежа в бюджет устанавливает подкомиссия правкомиссии по иностранным инвестициям во главе с Силуановым, выдающая разрешения на конкретные сделки.