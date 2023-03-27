Индекс МосБиржи вырос на 2,1%, индекс РТС - на 2,5%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Торги понедельника на российском рынке акций завершились ростом на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на надеждах, что США и Европе удастся избежать углубления банковского кризиса; индекс МосБиржи превысил 2440 пунктов, обновив максимум с середины сентября прошлого года.

Лидерами роста выступили достигшие пиков с конца апреля 2022 года котировки "Аэрофлота" (+10,6%) в ожидании корпоративных новостей.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 2,1%, до 2440,68 пункта, индекс РТС вырос на 2,5%, до 1001,94 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,6%.

Доллар к 18:50 подешевел на 33 копейки, до 76,75 рубля.

Акции "Аэрофлота" подорожали до 32,42 рубля при объеме торгов более 3,232 млрд рублей. Во вторник, 28 марта, совет директоров компании обсудит "подход к распределению чистой прибыли/убытков" группы за 2022 год. По итогам рассмотрения аналогичного вопроса в апреле прошлого года совет решил не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение было принято в связи с годовым чистым убытком группы (34,5 млрд руб. по МСФО). Финансовую отчетность за 2022 год "Аэрофлот" не публиковал.

Также подорожали расписки OZON (+4,2%), акции "Татнефти" (+3,9%), "РусГидро" (+3,4%), Сбербанка (+3,1% и +3,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+3% и +5,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,8%), "АЛРОСА" (+2,5%), "МТС" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), ВТБ (+2,2%), "Роснефти" (+2%), "Газпрома" (+1,9%), АФК "Система" (+1,8%), расписки TCS Group (+1,7%), бумаги "НЛМК" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "ММК" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Норникеля" (+1,1%), "Северстали" (+0,6%), "Магнита" (+0,2%).

Общая инвестпрограмма ПАО "РусГидро" до 2027 года составит более 650 млрд руб., сообщил гендиректор компании Виктор Хмарин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из приоритетов для "РусГидро" является Дальний Восток, на сегодняшний день компания занимается строительством и модернизацией в регионе шести тепловых электростанций, напомнил Хмарин.

Подешевели в понедельник акции ПАО "Полюс" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,2%).

Снизились на фоне дивидендных новостей расписки Globaltrans (-1,2%).

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 году в 1,7 раза и составила 24,9 млрд рублей против 15,1 млрд рублей годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд рублей.

Компания также сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.

В США в пятницу индексы акций к закрытию выросли на 0,3-0,6%, хотя в начале торгов рынок снижался из-за опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.

Министр финансов США Джанет Йеллен объявила 24 марта о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,9-1,1%), в США динамика смешанная (индекс S&P 500 растет на 0,2%, Nasdaq просел на 0,4%).

Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.

Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.

На нефтяном рынке цены в понедельник растут, продолжая подъем прошлой недели. К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 2,7%, до $76,99 за баррель (-1,2% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дорожали на 3,1%, до $71,42 за баррель (-1% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подорожали "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (+15,3%), акции "Нижнекамскшины" (+11%), "Трубной металлургической компании" (+9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+6,9%), ПАО "Лента" (+6,7%), банка "Уралсиб" (+6,3%), Росбанка (+6,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+6,2%), "М.Видео" (+6,1%).

Подешевели "префы" "ОМЗ" (-4,2%), акции ПАО "Инград" (-2,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-1,9%), бумаги ПАО "Уралкуз" (-1,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-1,4%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-1,3%), "ТГК-2" (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,21 млрд рублей (из них 13,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 4,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома").